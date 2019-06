Isegi kui me ei saa ÜRO Julgeolekunõukogusse, on Eesti teinud õige otsuse ja kõik, kes on kandideerimisel tegevad olnud, on teinud kaua väga kasulikku rahvusvahelist sipelgatööd Eesti heaks, kirjutab kolumnist Jaak Jõerüüt.