Nõukogude valitsus võitles külast lahkumise vastu, sest põllumajandus ähvardas niimoodi töökäteta jääda. Tasub meeles pidada, et 1940.-1960. aastatel ei antud kolhoosnikele isegi passe, nii et sisuliselt püsis maal edasi pärisorjus.

SKT elaniku kohta oli samal ajal Eestis ligikaudu 17 000 eurot. Tööstuse Tallinnasse koondumise poolest on Eesti Euroopa Liidus esirinnas. Selle taustal käib küll paraku ääremaa valdade inim- ja majanduslike ressursside kärbumine. See on mõistagi seotud nende majandusliku struktuuriga. Kus põllumajanduse ja metsanduse osakaal suurem, seal ka lisaväärtuse tootmine inimese kohta pisem. Näiteks Jõgevamaal on põllumajandus- ja metsandussektori osakaal 18 protsenti, samal Eestis tervikuna 2,7 protsenti. Niisugune disproportsioon mõjutab vältimatult elatustaset.