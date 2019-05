Ilmekas on riigieelarvega seonduv, kus kriitika Ratase valitsuse suhtes on tihti kahepalgeline. Avalikkus ootab Rataselt ühtaegu, et eelarve püsiks tasakaalus ja täidaks samas kõikide soovid.

Need, kes kurdavad häälekalt, et nad on rahata jäätud, pole samas pidanud ise sõnastama raha saamiseks lahenduskäike. Nii ei julge teadlased öelda, et jätke mõni nelja aasta peale plaanitud ligi miljardi euro väärtuses kaitsehankest tegemata, et teadust rahastada. Ega piirivalvur pakkuda, et vähendaks mehitamata kaitsega idapiiri väljaehitamist, et meile palka maksta.