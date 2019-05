Et rääkida lühidalt ära, kuidas asi oli, alustan teadusprojektist, kus Tartu Ülikooli poolt osalesin ja mis omal moel ennustas Brexiti toimumist. Projekt uuris Euroopa Liidu kommunikatsiooni liikmesriikides. Partnerite kohtumisel 2005. aastal Dortmundis pidid kõik andma ülevaate, kuidas kodune ajakirjandus on euroteemasid käsitlenud. Mõned meist tegid koguni posterpresentatsiooni.

Kui järg jõudis lugupeetud Suurbritannia sotsioloogiaprofessori Peter Goldingini, ütles ta kolleegide üllatuseks, et tal polegi midagi kosta. «Meie ajakirjanduses Euroopa Liidust eriti ei räägita.» Meretagune värk juba Napoleoni ja admiral Nelsoni aegadest, eks ole. Mis siin imestada, et Suurbritannia elanike informeeritus Euroopa Liidust oli referendumi ajaks tagasihoidlik ning kõlama jäid sotsiaalmeedia röögatused näiteks 350 miljonist naelsterlingist, mida EList lahkudes on võimalik kohe Briti tervishoiu jaoks kasutada. Juba mõni päev pärast referendumit ilmnes, et väide oli vale.