Jälgides avalikkuses toimuvat jõuan ikka ja jälle mõtteni, et nii väikse, paindliku ja kokkuhoidva riigi kohta on meie arutelud küllalt pealispindsed. Sisuka dialoogi asemel kannavad seda enesekindlusest pakatavad monoloogid, kus teise kuulamine suurt rolli ei mängi, kirjutab Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise eriala magistrant Kaisa Pärna.

Leian, et lõviosa sellest enesekindlusest saame 21. sajandil kirjutada filtrimullide arvele. Nende mullide arvele, kus sees me tihti pahaaimamatult igapäevaselt toimetame ja ideid ammutame. Olles aga kursis, millega tegu, on igaühel meist soovi korral võimalik sinna mulli hapnikku juurde lasta. Kasvõi õige pisut.