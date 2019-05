Tihti ilmuvad väga kõmulised teated meie maast Skandinaavia lehtedes, kus koguni olematuid asju kirjutatakse, ka koguni Rootsi abivägede ülespidamise kohta. Harilikult käivad need teated kõikidest lehtedest läbi suurte suurte ja hirmutavate päälkirjade all. Pärastpoole tulevad õiendused, mis siit kojusõitvate sõjameeste seletuste pääl põhjenevad.

Üsna tihti on nad teateid meie kohta meie vastu vaenulikkude kihtide käest saanud. Iga kodaniku kohus on sellepärast võõramaalastega kokku puutudes meist kindlaid, õigeid asjalikka seletusi anda, ilma et teda mingisugune erakondlik viha segaks.

Nüüd on meie välissaatkonna poolt samas lehes õiendus ilmunud, kus selgitatakse, et Eesti avalikud tegelased täiesti enamlaste vastased, et ka Eesti sotsiaaldemokraadid maakaitsest aktiivselt osa võtavad. Maareformi kohta on öeldud, et Eesti valitsus seda samuti otsustada mõtleb, kuida Rootsi ajul Rootsi valitsus meie maal.