Me unistasime veel 30 aastat tagasi vabast ja õnnelikust Eestist. Me võitlesime selle eest, et ta oleks Venemaast sõltumatu ja kuuluks täielikult Euroopasse, kus on tema ainuõige koht. Me ihaldasime Euroopat, mis võimaldaks meilegi majandusliku heaolu ja tunnustust lääne kultuuriruumi kuuluva iseseisva rahvana, kuid eelkõige seda, mida me ei saanud poole sajandi vältel nautida – demokraatlikke vabadusi, õigusriiki, turumajandust, vaba ajakirjandust jpm. Julgen öelda, et me olime siis suures enamikus idealistid. Soovisime siiralt võimalikult ideaalset Eestit ja Euroopat. Selliseid, mis teevad inimesi vabaks ja õnnelikuks, mitte allasurutuks ja kurvaks või kurjaks.