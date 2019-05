Erinevalt Eestist on Hispaanias kombeks, et sünnitama minnakse otse töölt ning lapseootuse ajal või juba last planeerides ei võeta puhkust. Seda kõike selle nimel, et peale sünnitust lapsega võimalikult kaua kodus olla. Ent ka nii on Hispaania emad enam-vähem poole aasta pärast tööl tagasi. Ja see ei tähenda seda, et sealt edasi oleks isa lapsega kodus.