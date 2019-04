Õpilasnäitlejad astuvad üles ERMi teatris kelmiloos

Tapa Vikerkaare lasteaia Päkapiku rühmas on pooled lapsed eesti ja pooled vene kodukeelega. Pool päeva õpivad nad eesti ja teise poole vene keeles. Päkapiku rühma õpetajatel ja lasteaia juhatusel on kümmekond ettepanekut selle kohta, kuidas aidata vene kodukeelega lastel eesti keel kiiremini selgeks saada.

Juubelilaulupeo eelproovid käivad täistuuridel, laulurahva meeleolu on suurest pingest hoolimata ülev ja ootusärev. Tartu Karlova kooli koorikooli all tegutsev Tartu poistekoor on ettelaulmistelt noppinud maksimumpunktid ja valmistub enne suurt pidu veel Peterburi kontserttuuriks. Kuidas nutiajastu poisse laulma saada? Poistelaulu saladusi lahkavad kahe põlvkonna dirigendid: koorikooli juhataja ja laulupidude üldjuht Annelii Traks ning esimest aastat Tartu poistekoori dirigendi ametis Sander Tamm.