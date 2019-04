Ilma teadustulemuste rakendamiseta uute innovaatiliste toodete ja teenuste arendusse ei liigu me edasi madalatele tööjõukuludele orienteeritud ärimudelitest, kirjutab endine riigikogu liige Anne Sulling (Reformierakond).

Rakendusuuringute teemal on seni vähe avalikku arutelu olnud. Teema on keeruline, vajab eelteadmisi ja süvenemist, klikke ei kogu, samas on Eesti tuleviku majandusarengu seisukohalt arvestatava tähtsusega. Kuidas muidu teadustulemused uutesse toodetesse ja teenustesse jõuavad, kui nende rakendusi ei uurita ning ettevõtete toodete ja teenuste arendamisse ei rakendata?