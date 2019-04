Komberdasin Kuressaare keskväljaku kuumaastikul, kus juba mitmendat aastat rajatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks keskväljakut ja uuendatakse peatänavat. Juubel ja järgminegi aastapäev on ammu tähistatud, aga plats... Kohalik võim on lubanud kõik abinõud tarvitusele võtta, kirjutab elukogenud mees Saaremaalt Tarmo Pikner.

Suurem seisak ehituses tekkis asjaolust, et Hiina Rahvavabariigis kehtib ilmselt teine mõõtühikute süsteem kui meil. Ehitusgurud arvasid, et on vaja tuua juubeliväljaku katteplaadid Hiinast. Aga oh häda – saabusid tükk maad õhemad plaadid, mis ei kannata Kuressaare turismikoormust välja. Selline äpardus juhtus eelmisel aastal. Nüüd siis olid lõpuks kohale jõudnud õige paksusega graniitplaadid.