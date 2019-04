Üle pika aja ja meie saatusele üliolulisel hetkel olgu sisuga täidetud see moraalse majaka ootus, mis iga presidenti saadab. Küsimus pole ei rohkemas ega vähemas kui riigivõimu kaitsmises vaikse ja hiiliva riigipöörde eest, kirjutab kolumnist Ahto Lobjakas.

* Ühe võimaliku tulevase valitsuserakonna juhid on deklaratiivselt lubanud kasutada oma valitsusliikme rolle viisil, mis riivab peale põhiseaduse alusväärtuste ka kohtuvõimu sõltumatust ja universaalseid isikuvabadusi.

* Praegu on küsimus vabariigi väärtuste kaitsmises – ja vaid see saab olla põhiseaduse ja põhiseaduslike institutsioonide (nagu seda on president) kõige sügavam mõte.