President Kersti Kaljulaid saab kohtumisel Vladimir Putiniga arutada eelkõige praktilise loomuga küsimusi, iseasi, kas see on ka niivõrd kõrgetasemelist kohtumist õigustav, tõdesid riigikogu liikmed Marina Kaljurand ja Marko Mihkelson Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

«Venemaal ei olegi eraldi majandust ja eraldi poliitikat,» ütles Kaljurand. «Kas president Putin saab teha mingi otsuse ja soodustada kaubandust Eestiga? Ma ei välista seda. Aga see risk, et see on lühiajaline, sõltub tulevasest poliitikast ja tulevastest riikidevahelistest suhetest – see risk on ja jääb.»