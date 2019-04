Petro Porošenko pärast ära jäänud debatti. FOTO: STRINGER / Sputnik

Etenduses «Ukraina valimised» ei ole mitte kõik nii üheselt selge. Vabalt võib tulla üllatusi, eriti kui käsitleda toimuvat poliitilise protsessi asemel grandioosse etendusena, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

Pühapäeval seisab Ukrainal ees presidendivalimiste teine voor, kuhu pääses kaks kandidaati: sõumees Volodõmõr Zelenskõi, kes kogus valimiste esimeses voorus üle 30 protsendi häältest, ja ametis olev president Petro Porošenko, kelle saagiks jäi alla 16 protsendi häältest. Võib tunduda, et valimiste tulemus on ette teada ning Ukraina etteotsa kerkib kutselise poliitiku asemel andekas komödiant, kellele sotsioloogid ennustavad juba võitu nii 70 protsendi häältega. Kuid minu peas trummeldab mõte, et etenduses «Ukraina valimised» ei ole mitte kõik nii üheselt selge. Vabalt võib tulla üllatusi, eriti kui käsitleda toimuvat poliitilise protsessi asemel grandioosse etendusena.

Kes on siis selle etenduse osatäitjad?

Petro Porošenko. Sündis 1965. Kuulub Ukraina kümne rikkaima inimese hulka, dollarimiljardär, kondiitritoodete brändi Roshen ja meediafirmade omanik. On olnud ülemraada (Ukraina parlament) saadik, riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär, välisminister president Viktor Juštšenko ning majandusarengu ja kaubanduse minister president Viktor Janukovõtši ajal. 2004. aasta «oranži revolutsiooni» toetaja. Ukraina president 2014. aasta juunist. Toona võitis esimeses voorus, kogudes 55 protsendi valijate hääled.

Ukraina president Petro Porošenko Püha Jüri kirikus Istanbulis. FOTO: Murad Sezer / Reuters / Scanpix

Volodõmõr Zelenskõi. Sündis 1978. Sõumees, produtsent, stsenarist, lavastaja, näitleja, produktsioonifirma Studija Kvartal-95 kunstiline juht.

Eesti avalikkusele küllap ei ütle Volodõmõr Zelenskõi nimi suurt midagi, seevastu tunneb teda hästi Venemaa ja Eesti venekeelne publik. Volodõmõr Zelenskõi oli Vene-Ukraina kultusseriaali «Langud» autor, mis jookseb Venemaa telekanalitel vaat et iga päev juba kümme aastat. Näitlejana on Volodõmõr Zelenskõi kaasa teinud menukates filmides «Armastus suures linnas», «Kaheksa esimest kohtingut» ja «Rževski Napoléoni vastu». Kuid suurimaks Volodõmõr Zelenskõi teleprojektiks kujunes «Rahva teener», mis alustas oma teekonda ekraanil ja internetis 2016. aastal. Selles Ameerika «Kaardimajast» eeskuju võtnud poliitilises menukis mängis Volodõmõr Zelenskõi ise ajalooõpetajat Vassõl Goloborodkot, kes saatuse keerdkäikude tulemusel saab Ukraina presidendiks ja alustab halastamatut võitlust korruptsiooniga. 2017. aastal nägi ilmavalgust seriaali teine hooaeg, milles näidati, kuidas Vassõl Goloborodko kaotab poliitiliste intriigide tõttu presidendikoha ja satub vanglasse. Seriaali menu laineharjal asutas Volodõmõr Zelenskõi samanimelise erakonna Rahva Teener. Just see partei esitaski ta 2018. aastal presidendikandidaadiks.

Volodõmõr Zelenskõi. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ. FOTO: STEPAN FRANKO / EPA / Scanpix

Kõigest mõni päev enne presidendivalimisi, mis peeti 31. märtsil, hakkasid telekanalid näitama «Rahva teenri» kolmanda hooaja osi. Seekord esineb Vassõl Goloborodko Ukraina päästja rollis: ta pääseb türmist, saab taas presidendiks ja taasühendab Ukraina, mis vahepeal oli lagunenud 28 iseseisvaks riigiks. Otse loomulikult kujutasid need osad kandidaat Zelenskõi otsest poliitilist reklaami, mis kutsus esile Petro Porošenko valimisstaabi protesti. Kuid rahvas võttis seriaali uue hooaja vaimustusega vastu. Õige paljud sotsioloogid väidavad, et valimiste esimeses voorus ei hääletanud pooled valijad mitte Volodõmõr Zelenskõi, vaid hoopis tema loodud ekraanikangelase Vassõl Goloborodko poolt. Ent õigupoolest on kogu selle etenduse produtsent üks teine nimekas mees – Igor Kolomoiskõi.

Igor Kolomoiskõi. Sündis 1963. Ukraina, Iisraeli ja Küprose kodanik. Kuulub Ukraina kümne rikkaima inimese hulka, dollarimiljardär, tööstus-finantsgrupi Prõvat asutaja, millele kuulub panku, naftakeemia-, metallurgia- ja gaasitööstuse ettevõtteid, lennukompaniisid, spordiklubisid ja meediaväljaandeid, sealhulgas telekanal 1+1. Ukraina ühendatud juudi kogukonna esimees. 2014. aasta märtsist 2015. aasta märtsini Dnipropetrovski oblasti riikliku administratsiooni juht. Praegu elab püsivalt Šveitsis Genfis.

Igor Kolomoiskõi on legendaarne kuju. Just teda peetakse Ukraina peamiseks päästjaks Putini tükeldamisplaanide eest. 2014. aasta kevadel võtsid Donbassi separatistid Venemaa sõjaväe toetusel enda kontrolli alla osa Donetski ja Luganski oblastist ning alustasid pealetungi Kagu-Ukrainas, et kindlustada maismaaühendus Venemaa, Krimmi ja Transnistria vahel, millega oleks kaasnenud «Uus-Venemaa» ehk Novorossia marionettriigi loomine. Kiievis võeti sel hetkel vastu tarkust ilmutav otsus määrata riigi idaosa oblastite juhiks inimesed, kelle ettevõtted, mida nad mõistagi ei tahtnud kaotada, asusid Ida-Ukrainas. Nende iha kaitsta oma vara Putini rüüstamise eest langes õnnekombel kokku võimalusega olla kasulik kogu Ukrainale.

Igor Kolomoiskõi. FOTO: VLADYSLAV MUSIENKO / AFP

2014. aasta märtsis saabus Kolomoiskõi Dnipropetrovski (tänapäeval Dnipro) linna ja rahastas oma taskust relvastatud salkade loomist võitluseks Venemaa-meelsete separatistidega. Lisaks pani Igor Kolomoiskõi välja 10 000 dollari suuruse preemia elava või surnud separatisti eest. Ning separatistide edasiliikumine Ukraina lõunaosas peatus. Kuid Ukraina presidendiks saanud Petro Porošenko tajus Kolomoiskõis ohtu: Dnipropetrovski oblasti juhil oli isiklik armee ja ta oli sisuliselt allutanud endale naaberoblastid. Ettevõtte Ukrnafta ümber puhkenud konflikti tõttu tagandati Igor Kolomoiskõi 2015. aastal riigiametitest ja ta lahkus Ukrainast. Seepärast arvavad paljud eksperdid, et projekt «Volodõmõr Zelenskõi», kelle telekarjäär on tihedalt seotud Kolomoiskõi telekanaliga 1+1, on Kolomoiskõi isiklik kättemaks talle ülekohut teinud Petro Porošenkole.

Kaude andis Kolomoiskõi toetus endast märku asjaolus, et kõige rohkem hääli esimeses voorus – 45 protsenti – sai Volodõmõr Zelenskõi just Dnipropetrovski oblastis (veebruarist 2019 Sitšeslavi oblast). Petro Porošenko sai samal ajal samas oblastis haledad kaheksa protsenti häältest, mis ametis olevale presidendile tähendab täielikku läbikukkumist. Ka teistes Ida- ja Lõuna-Ukraina oblastites jäid Porošenko tulemused samasse suurusjärku, nii seitsme kuni kümne protsendi kanti. Ainult Lääne-Ukrainas ja piiriäärsetes oblastites suutis Petro Porošenko saada hääli Volodõmõr Zelenskõist rohkem.

Kiievis jagunesid hääled nende vahel sisuliselt võrdselt: 27 protsenti Zelenskõile ja 26 protsenti Porošenkole. Need tulemused peaksid Zelenskõile häirekella lööma, sest Kiiev on lõppeks see teatrižürii esimees, kes annab kätte auhinna. Seetõttu ma ei kiirustaks väitma, et võit teises voorus on Zelenskõil juba taskus. Porošenko meeskond sai suurepäraselt aru, et Ukraina senise liidri šansid terve rea korruptsiooniskandaalide järel ja majanduse allakäigu taustal taas presidendiks valitud saada on kröömikesed. Kui teise vooru oleksid pääsenud Julija Tõmošenko ja Petro Porošenko, oleks võidulootused kaldunud ilmselgelt «leedi Ju», nagu proua Tõmošenkot Ukrainas hüütakse, kasuks.

Porošenkole oli tarvis suhteliselt nõrka kandidaati, kellega võrreldes ta võiks välja näha tõeline staar. Ma ise jõudsin esimese vooru järel järeldusele, et teises voorus võidab Porošenko vahekorraga 55:45, sest Zelenskõi sai juba esimeses voorus kätte kõigi oma valijate hääled ja parimalgi juhul õnnestub tal parandada tulemust 5–10 protsendi võrra. Paljud ei uskunud mind. Nähtavasti ei uskunud ka Porošenko valimisstaap, sest kaks viimast nädalat enne teist vooru on kujunenud «rohelise» Zelenskõi tümitamiseks. Ukraina poliitika on sõna otseses mõttes mattunud sopase reklaamikampaania valingute alla. Volodõmõr Zelenskõid on süüdistatud sõjaväekohustuse täitmisest kõrvalehoidmises ja selleski, et tema kampaaniat rahastavat Donetski separatistid ja Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus. Ukraina presidendi Telegrami-kanal paiskas isegi välja videoklipi, milles helgesse tulevikku sammuv Volodõmõr Zelenskõi niidab maha oranži kastiga veoauto.

Põhilöögi andis oma konkurendile siiski Petro Porošenko ise, kes kirjutas ümber terve draama, muutes selle farsiks. Kõik algas sellest, kui Volodõmõr Zelenskõi kutsus Petro Porošenko 19. aprilliks olümpiastaadionile debatile. Porošenko oli nõus. Siis tungis Ukraina president 11. aprillil ootamatult telekanali 1+1 otseeetrisse ja nõudis, et Zelenskõi tuleks stuudiosse diskuteerima. Volodõmõr Zelenskõi helistas seepeale Pariisist ja andis teada, et valmistub kohtuma Macroniga ega suuda tunni ajaga kuidagi Kiievisse jõuda. Siis nõudis Petro Porošenko, et Volodõmõr Zelenskõi ilmuks debatiks staadionile juba pühapäeval, 14. aprillil. Zelenskõi vastas, et tuleb staadionile, nagu varem kokku lepitud, 19. aprillil. Ometi saabus Petro Porošenko 14. aprillil olümpiastaadionile, kus konkurenti ära ootamata alustas debati asemel enda pressikonverentsi. Jääb üle oodata, millega vastab sellisele käigule Volodõmõr Zelenskõi.

Petro Porošenko olümpiastaadionil konkurenti ootamas. FOTO: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Mõistagi ei ole kandidaatide seisukohtades põhimõttelist erinevust: mõlemad tahavad viia Ukraina ELi ja NATO ridadesse, tagasi saada Krimmi ja lõpetada sõja Donbassis. Kuid Porošenko selja taga on kogemused ja tegevuskava, Zelenskõil aga Kolomoiskõil ja filmirollid. Üks kindel asi, mille Volodõmõr Zelenskõi lubas presidendiks saades ära teha, oli saadikute, presidendi ja kohtunike puutumatuse kaotamine. Muid lubadusi pole temalt tulnud. Seepärast praegu paljud ukrainlased, ka Eestis, küll ähivad ja puhivad ja nendivad, et Porošenko neis mingit vaimustust esile ei kutsu, aga siiski hääletavad teises voorus tema poolt.

Vene liberaalid, kes nüüd Ukrainas elavad, annavad Zelenskõi pihta kriitikatuld õige suure kaliibriga torudest. Ma usun, et Kreml tegi panuse nelja kandidaadi peale: Porošenko, Zelenskõi, Tõmošenko ja Boiko. Kõigi jaoks mõeldi välja individuaalne lähenemisviis. Seega Kreml lihtsalt ootab tulemusi. Nädala jooksul enne valimisi võib siiski ette tulla veel igasuguseid ootamatusi alates olukorra järsust halvenemisest Ukrainas kuni kandidatuuri mahavõtmiseni. Näitlejate võitlus õiguse eest mängida peaosa võib veel muutuda labaseks kakluseks. Nii või teisiti on Ukrainas toimuv köitev vaatemäng demokraatia kujunemisest, mida interneti kaudu jälgib terve maailm. Show must go on!