Süüria territooriumil asuvad nafta- ja gaasivarud ei ole tohutult suured – vastavalt 2,5 miljardit barrelit ja 285 miljardit kuupmeetrit, võrreldes näiteks Iraagi 142,5 miljardi barreliga ja 3160 miljardi kuupmeetriga –, kusjuures kolmandik toornaftast on halva kvaliteediga. Samas arvatakse, et Süüria majandusvöödis Vahemerel peitub Eldorado – nagu ka Egiptuse, Iisraeli ja Küprose vetes koguni 700 miljardit kuupmeetrit gaasi, kuigi lisaks ainult 0,5 miljardit barrelit naftat. Kreml sõlmis diktaator al-Assadiga jaanuari lõpus 2018 «energia koostöölepingu», mis andis Venemaale eksklusiivsed õigused Süürias naftat ja gaasi ammutada. Selge see, et Venemaa sõjaline kohalolek ja tegevus Süürias maksab ning Moskva soovib Damaskuselt «katuse» eest kompensatsiooni. Deir ez-Zori lahing – paar nädalat pärast koostöölepingu sõlmimist – ei olnud juhusliku ajastatusega ega terrorismivastane võitlus.