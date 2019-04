Sõltumata sellest, kas väidetakse end kõnelevat «rahva» nimel või «kõigi» heaolu silmas pidades, mõjub see paratamatult passiivse agressioonina teisiti mõtleva poole suhtes. Isegi nende suhtes, kes on lihtsalt pisut leigemad kui tulisem osa väidetavalt ühtsel seisukohal olevast grupist. Näiteks kultuuriinimestest.

Just viimaste suhtes on mul aga viimastel aastatel suhteliselt suures koguses mõningate Euroopa riikide massikultuuri tarbides tekkinud tunne, et osavalt talitades võiks ka Eestis kurjalt kaitsepositsiooni hüpanud ühiskonnaosa ligimesearmastuse poole pehmendada.