Jaak Madison FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Euroopa Parlamendi valimiste kampaania on jõuetult, ent siiski tuure kogumas. Ühiskonna põhiline tähelepanu on koondunud koalitsioonikõnelustele, kuid see ei tähenda, et Euroopa Parlamendi valimised oleksid ebaolulised. Vastupidi – Euroopa Parlamendist johtub paljuski kogu Euroopa tulevik, sh Eesti tulevik.

Eesti esindus Euroopa Parlamendis ei ole suur, vaid kuus liiget 751st. Suurbritannia lahkumisega peaks Eesti saama juurde ühe koha ja Euroopa Parlament muutuma väiksemaks – järele jääb «vaid» 705 liiget. Eesti proportsioonid selles koosluses samas eriti ei muutu. Seda enam on aga oluline, kes on Eesti esindajad ja millised on nende eesmärgid. Selle mõistmiseks tuleb vaadata poliitilisi fraktsioone, kuhu keegi kuulub, sest sarnaselt riigikogus olevate erakondadega on ka Euroopa Parlamendis määravaks poliitilised grupid.