See ei ole lõpp, see on algus, rääkisid grusiinidest sõbrad ja viitasid teritatud pliiatsit meenutavale Kazbegi lumisele tipule. Legendi järgi aheldas karm peajumal Zeus jumalatelt tule varastanud ja selle inimestele viinud Prometheuse just selle mäe külge, kinnitasid nad. Vaatamata kõigele olin pessimistlikus meeleolus ja nõnda see pealkiri sündis.