Tagantjärele kõlab too kõne aga teistmoodi. Seda on võimalik lugeda ettenägeliku tekstina, mis sõnastab just seda, mis praegu, uue valitsuse sündides, kaalul on olnud. «Nendel valimistel on inimestel selged valikud,» kõneles Kallas. «Kas ehitame edasi Eesti edu juba olemasolevale vundamendile või pöördume tagasi ja lõhume tükkideks ka alused ning alustame kõike algusest. /---/ Teine valik on, kas kuulume itta või läände. Kas põletame sidemed oma liitlastega ja loodame, et meil ei ole kunagi teisi vaja? /---/ Kolmas suur valik on selle vahel, kas me oleme avatud või suletud.» Kuna tol korral kuuldi neis sõnades eelkõige vastandumist Keskerakonnale, paistis see suuresti tühja jutuna. Jüri Ratas oli muutnud Keskerakonna kuvandi selliseks, et ükski neist vastandustest ei läinud pihta. Praegu, mil EKRE on samahästi kui valitsuses, aga läheb, ja kuidas veel.