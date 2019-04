FOTO: ÕL

Õpetajate Lehes 5. aprillil:

Seiklus!

Käes on kevad ning õige aeg hakata kavandama klassireisi või lõpupidu. Seikluspargid, mängumaad, põgenemistoad pakuvad selleks põnevaid võimalusi. Lähemalt Seikluse erilehes.

Islandi ennetusmudel

Kuidas on Island suutnud vähendada oma noorte alkoholi- ja narkootikumide tarbimist kümne aasta jooksul ligi kümme korda? See tulemus on saavutatud, kaasates kõik noored huvitegevusse. Teiseks on kõigi lapsevanematega sõlmitud kirjalikud lepingud, mis kohustavad vanemaid oma lastele kodus huvitavat ja arendavat tegevust pakkuma. Sellise lepinguta ei lasta last koolimajja sissegi.

Kelly Sildaru: «Lendamise tunnet ei saa kirjeldada»

Eesti tasastele maastikele ja lumevaestele talvedele mõeldes on raske uskuda, et siit on võrsunud selline vigursuusataja nagu Kelly Sildaru, kes saavutas suurepäraseid tulemusi juba 12–13-aastaselt. Tallinna saksa gümnaasiumi 10. klassis käiv neiu räägib, kuidas tal õnnestub ühendada tipptasemel sport ja õppetöö.

Miks Jürgen Rakaselg ei vaata enam filme inimeste kurvast saatusest?

Haridus- ja teadusministeeriumis erikoolide tegevust koordineeriv Jürgen Rakaselg on naerunäoga heatujuline mees, kuigi on oma töötee algusest olnud ametites, kus tuleb teha tegemist „pahade“ poistega. Ta on aidanud lahendusi leida sadadele valusatele ja keerulistele lugudele ning õppinud sedagi, kuidas südamega tehtavat mitte liiga südamesse lasta.

Mida on kodukandi ettevõtetelt õppida

Paldiski ühisgümnaasiumis korraldati projekt «Ettevõtluskoda», mille käigus külastasid õpilased pea kõiki koduvalla ettevõtteid ja tegid paljudest neist ka videofilmid. Külastati ka Tartu ettevõtlusküla, korraldati ettevõtluskonverents jpm.

Kutsehariduses on pööripäev