Rahvusvahelise kategooria teede kvaliteet on Eestis vapustavalt hea. Paljud Venemaa turistid on Eesti piiri ületamise järel Eesti teid kirjeldanud ülivõrdes, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

Nagu teada, vaevab Venemaad kaks häda: lollid ja teed. Teede kvaliteet näitab majanduse arengutaset, linnataristu seisundit ja autoomanike heaolu. Maailma Majandusfoorum koostas 2018. aastal riikide edetabeli teede kvaliteedi alusel. Esikolmiku hõivasid Araabia Ühendemiraadid, Singapur ja Šveits. Kõige viletsamaks tunnistati teede poolest Mauritaania, Kongo ja Haiti. Eestile langes ses edetabelis 38. koht, tagapool naabritest Leedust, Soomest, Rootsist ja Taanist. Samal ajal Norra ja Läti jäid kaugele maha, vastavalt 58. ja 107. kohale. Venemaa on teede kvaliteedi poolest maailmas 114. kohal. Sealjuures ulatuvad Eesti kulutused teede remondile ja hooldamisele nii omariiklikku kui ka Euroopa Liidu eraldisi arvestades rohkem kui 250 miljoni euroni aastas. Kui võrrelda, siis Leedus on see summa üle 500 miljoni euro, Lätis aga alla 300 miljoni euro aastas. Moskva, mille elanikkond ületab 12,5 miljoni inimese piiri, kulutab teede rajamise ja remondi peale aastas umbkaudu 1,7 miljardit eurot. Eesti maanteeameti kulutused tunduvalt selle kõrval päris tagasihoidlikud, kuid tulemused on see-eest täitsa head.