Viimase trumbina on toodud välja riigieelarve vaevumärgatav defitsiit, mis otsekui peaks näitama Keskerakonna valitsussuutmatust. Selle süüdistusega eiratakse fakti, et ajal, mil Reformierakond sundis riiki näljapajukile ja manitses kokku hoidma, on Prantsusmaa võtnud laenu 300 miljardit eurot, Itaalia 280 miljardit, Hispaania 160 miljardit, Poola 240 miljardit. Nende riikide valitsused pingutavad, et kaasata vajalikke vahendeid investeeringuteks ning sotsiaalsfääri panustamiseks. Reformierakonna arvates on aga Euroopa riikidest proportsionaalselt enam kui kümme korda väiksema laenukoormusega Eestit juhitud viimasel kahel aastal valesti, kuna on investeeritud infrastruktuuri, kultuuri, sotsiaalsfääri. See on silmakirjalik ja riigivaenulik seisukoht! Samas kinnitab nurkaaetud reformistide juht Kaja Kallas, et on nõus loovutama peaministrikoha Jüri Ratasele, kui see vaid Reformierakonna valitsusse võtaks. Kallase demagoogitsemisest kumab läbi soov maksku mis maksab võimule tulla, mitte tahe seista Eesti inimeste ja riigi eest.