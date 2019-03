Sel pühapäeval toimuvate Ukraina presidendivalimiste põhiline risk on, et võltsimist kahtlustav kaotaja ei tunnista tulemust ja toob oma toetajad tänavatele protestima. Kahjuks pole välistatud, et need võivad muutuda vägivaldseteks, kirjutab ajakirjanik Jaanus Piirsalu.