Võidakse vastu väita ja tuua miljoneid näiteid, et pension ei ole pensionäri ainuke sissetulekuallikas, et alati on võimalik millegagi lisa teenida, pangas on raha hoiul, oma aed annab toitu ja lapsed hoolitsevad … Jah, kõik on õige – aga see on siiski ainult valitud inimeste heaolu. Nende kõrval on massiliselt haigeid, töövõimetuid, üksikuid vanureid, kellele sõna «pension» kõlab raskelt nagu kohtuotsus. Ma tahangi võrrelda niisuguste statistiliselt keskmiste pensionäride elujärge Eestis ja Venemaal mõistmaks, milline on erinevus ja kas leiab ka midagi ühist.