Rail Baltic. FOTO: eskiis

Toompealt kuulukse, et valitsusliidu läbirääkijad on jõudmas otsusteni kavandatava Rail Balticu asjas. Esialgu lendab see küll kuuma kartulina päevast päeva edasi, aga küll tuleb kord ka seda teemat pureda, kirjutab Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.

Inimeste südamed on valu täis – ja mitte ainult valged südamekesed sotaiaalmeedias –, vaid ka nendel, kes näevad plaanitaval kujul Rail Balticu rajamise riske nii meie loodus- kui majanduskeskkonnale. Aastate jooksul on need inimesed – ja mitmed neist on ühiskonnas ka laiemalt tuntud ning tunnustatud kultuuri- ja teaduse-, majanduse- ja looduseinimesed – kirjutanud terve rea avalikke kirju: esimene, nn 101 kiri, ilmus juba septembris 2016, viimane, enam kui 400 allkirjaga pöördumine, mullu aprills. Nende murekirjadega ühinenute arv küünib üle poole tuhande.

Koos kevade saabumisega (või on see pelk kokkusattumus ja põhjus on hoopis valitsusläbirääkimistes?) võib täheldada, et senine suhtumine on hakanud veidi murenema, mis nähtub sellest, et juba vähemasti moodustatakse tingimuslauseid, mis algavad sõnadega: «K u i Rail Balticust loobuda, siis...» Tõsi, esialgu on selliste lausete järelduspool veel halastamatu: «... on seda väga raske teha,» Ette tuuakse põhjendusi, nagu oleks Rail Balticu rajamise plaan sedavõrd rahvusvaheline protsess, mida on raske peatada; või et on sõlmitud kokkulepped Läti, Leedu, Soome ja Euroopa Komisjoniga ning on antud rahvusvaheliselt lubadusi, mida ei olevat võimalik tagsi pöörata. Kõlanud on ka argument, et juba on alustatud siseriiklikke protsesse maade omandamiseks, mis tegevat ostsute peatamise raskeks. Lisaks on peatamise võimatuse põhjusena toodud välja sedagi, et RB rajamise raames on valminud ka trammitee Tallinna lennujaama! Kokkuvõttes polevat seega võimalik kogu protsessi «pöörata päevaga nulli».

Neid argumente on õnneks kergesti võimalik kummutada.

Esiteks, rahvusvaheline protsess ei saa sundida Eestit ega meie valitsust tegema Eestile kahjulikke otsuseid. Kui vaja, tuleb astuda sammud, et sellest protsessist väljuda. (Sellel ohule, et Eestil ei tasu protsessiga liitudagi viitas juba ühelauseline nn 222 kiri Riigikogule RB lepet mitte ratifitseerida.)

Teiseks. Maade ostmise protsess on õnneks alles päris algusjärgus. Pahatahtlikule kõrvaltvaatajale võib tunduda, et sellega alustatigi sisuliselt just praegu, kiirustades, et jõuaks ostmisega alata enne, kui koalitsiooniläbirääkimised lõpevad. Igatahes on protsess algfaasis ja kui see katki jätta, ei kannata keegi.

Kolmandaks. Trammitee on tõesti valmis ja see ongi väga hea. Võib öelda, et see on ka ainus osa kogu projektist, mis tõesti töötab ja mille järele on olemas vajadus.

Neljandaks, me ei pea keerama kogu asja ühe päevaga nulli, vaid jätma ta seisma siiapaika, kus ta on: ei kuulu valminud trammitee ülevõtmisele ega kuulu geoloogilsed, arheoloogilised, ornitoloogilised jm teadusuuringud, mis on trassikoridoris ja selle ümbruses tehtud, tühistamisele, vaid need on kasuks Eestile.

Niisiis, kui praegu reageerida, saame pidurit tõmmata veel täitsa mõistlikul ajal.