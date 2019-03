Liberaalide usaldusväärsus on kehv nii Euroopas kui Eestis, mistõttu on konservatiivid eelistanud partneritena ideoloogiliselt kaugemaid sotsialiste, kirjutab europarlamendi liige Tunne Kelam.

Euroopa Rahvapartei (ERP), Euroopa Parlamendi suurim poliitiline grupp tervitas läinud nädalal Isamaa erakonna tublit saavutust riigikogu valimistel. Isamaas näevad ERP 212 kolleegi kogenud ja konstruktiivset jõudu, mis on keerukais oludes suutnud hoida riiki kindlal kursil. Meil on usaldus, et suudame selles rollis jätkata ka edaspidi.