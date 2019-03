Kui möödunud nädala lõpus tundus ehk mõnelegi, et nüüd on asjad ühel pool, siis usun, et karge nädalavahetus värskes õhus näitab olukorda hoopis kainemas valguses ja üleüldse mitte enam nii roosilisena. Koalitsiooniläbirääkimistel ei ole asi teps mitte avanevates võimalustes, vaid hallis valitsemise argipäevas pärast seda ning vajaduses vaadata ette juba järgmiste valimiste poole. Koalitsiooni kokkupanek ise on järgnevaga võrreldes pigem sõit piknikule, kõik kaasnev aga hoopis teine teema. Ma ei väsi kordamast: valimised on läbi. Selleks korraks on tulemus lukus. Täna pole läbirääkimiste laual seega enam mitte «valimiseelsed lubadused», vaid juba järgmised valimised. Seega käib erakondadel mäng mitte möödunu, vaid tuleviku peale.