Me vajame liidreid, kes suudavad usaldussuhteid luua. Me vajame peaministrit, kes on suuteline endast üle olema ja teistega läbi rääkima, kirjutab poliitika.guru toimetaja Andreas Kaju.

Ilmavaatest on elu praktilisustega heideldes kohati raske kinni hoida. Facebookis on see veel võimalik, saab segamatult sajatada ideoloogilisi truisme ja osaleda retoorilistes kirekismades, mille järel on osalistel klomp kurgus ja nahk täpiline ning und ei tule.