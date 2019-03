Ka guugeldades leiab mitmetest allikatest globaalse temperatuuri aegridasid. Näiteks NASA/GISS andmetest on selgelt näha, et viimased 50 aastat on toimunud üsna ühtlane soojenemise trend. Eelmisel kümnendil oli küll soojenemise vaheaeg, kuid viimased viis aastat on kõik olnud soojemad kui kunagi varem (alates 1880. aastast). Satelliidiandmetest hinnatud globaalne keskmine temperatuur on parim, mis meil kasutada on, sest need on kalibreeritud täpsete maapealsete mõõtmistega ning on üle maakera ühtlaselt jaotunud.