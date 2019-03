Eesti hariduses on tekkinud olukord, kus koolid on osaliselt tehnikat täis tuubitud, ainetundides ja ringides toimub digirikas õppetöö, aga veel ei teata, milline on olukord digipädevuse ja informaatika õpetamisega. Kuna Eesti koolidel ja õpetajatel on päris suur autonoomia, sõltub palju õpetajast, kas ta kasutab digivahendeid või mitte. Arvestades üldist õpetajate puudust, ei julge ükski koolijuht torkida töötajat, kelle töö tulemused on keskmised, kellega lapsed-vanemad on enam-vähem rahul, aga kes digivahendeid ei kasuta, sest kui too otsustab kooli vahetada, pole üldse kedagi klassi ette saata.