Eestis on kindlasti palju inimesi, kes rõõmustavad ajaloolise fakti üle, et seekordsetel valimistel sai riigikokku rekordilised 29 naist, samuti selle üle, et esimest korda pääseb ühest nimekirjast parlamenti rohkem naisi kui mehi ning kahtlemata ka selle üle, et Kaja Kallasest saab tõenäoliselt Eesti esimene naispeaminister. Nende asjade üle rõõmustamiseks ei pea olema feminist, sest igal inimesel on põhjust soovida, et riigikogusse valitaks rohkem naisi.