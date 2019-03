Valimisi korraldatakse selleks, et anda rahvale võimalus kutsuda esile muutusi, või kui inimesed on eluga rahul, siis põlistada seni tehtut ning lasta poliitikuil jätkata endisel kursil. Homsed valimised ilmselt mingit suurt muutust ei too, ütleb Linnar Priimägi intervjuus Priit Pulleritsule.

Vaadake, inimesed ei vali muutust või mittemuutust, ei vali programmide järgi vasakule või paremale, itta või läände. Inimesed valivad teist inimest. Kas keegi mäletab, mida see inimene lubas? Mida Heidy Purga meile lubas? Või Kristina Kallas? Tema lubas ainult probleeme! Mida on lubanud Imre Sooäär, kes jooksis Reformierakonna rüpest Keskerakonna kaisutusse? Või Mart Sander, uustulnukas – miks ma peaks tema valima? Me valime inimesi, ja pigem teeb mulle muret, et need inimesed, kes on meile valida antud, on tühised.