Kas tahame «teha Kreekat» või kirjutada Eesti oma majandusime lugu? Viimane on võimalik vaid kaine talupojamõistuse abil, mitu korda mõõtes ja üks kord lõigates, mitte priiskamise ja tuulepäisusega, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik Raul Aron.

Eestil on siiani hästi läinud. Maksud laekuvad planeeritult (välja arvatud need, mis laekuvad Lätti ja renditööjõudu vahendavate riikide kontodele) ning kõik tundub justkui stabiilne ja mõõdukas arengus. Valimised on aga aeg, kus otsustatakse asju, mis ei puugi mõjutada ainult meie praeguseid maksumaksjaid, vaid ka meie lapsi. Suured lubadused tuleb kellelgi kinni maksta.