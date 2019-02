Poola on vastu võtnud nn holokausti seaduse, millega on karistatav poolakate või Poola nimetamine seoses natside kuritegudega teise maailmasõja ajal. Üks asi on seadus, teine asi on ajalooline tõde ja kolmas igapäevane välispoliitika. Pole Saksamaa okupeeritud rahvust, mille esindajad poleks teinud natsidega koostööd. Leidus ka eestlasi, kes seda tegid. Kuid oli ka eestlasi ja loomulikult teiste rahvuste liikmeid, kes juute varjasid ja päästsid. Laiendada mõne inimese koostööd tervele rahvusele on kindlasti väär.