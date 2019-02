ERAKOND EESTIMAA ROHELISED

Roheliste avakõne

Olemasoleva raudtee kiiruse tõstmist ja uue raudtee ehitust võrreldi ainult esimeses RB TU-s, mille järgi on olemasoleva raudtee moderniseerimise sotsiaalmajanduslikud näitajad oluliselt paremad kui uue raudtee puhul. Raudtee elektrifitseerimisel tuleb osta diiselrongide asemel soodsamaid elektrironge, nende soetamist ja raudtee elektrifitseerimist toetab EL. RB rajamine praegusel kujul on EL-i maksumaksjate raha raiskamine, sest praeguse TU järgi ei ole see sotsiaalmajanduslikult tasuv ja on liiga kallis. Seetõttu eksisteerib meil reaalne risk, et toetused tuleb hiljem tagasi maksta, sest EY TU-s on tuludega olulisel määral manipuleeritud (TU hindamine toimub alles tulevikus). Seega tuleb Eestil tuleb otsida säästlikumaid lahendusi. Tänase raudteevõrgu ja alustuseks Tallinn-Tartu liini moderniseerimine vastavalt TEN-t plaanile on vastutustundlik, mitte loodust lõhkuv ja EL-i abikõlbulik.