FOTO: FADEL SENNA/AFP/Scanpix

Kuula artiklit

Veebruaris toimub Postimehe ja Eesti Väitlusseltsi koostöös kirjaliku väitluse võistlus, kus osalevad kaheksa riigikogu valimistel kandideerivat täisnimekirja. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eestimaa Rohelised väitlevad veerandfinaalis selle üle, kas ÜRO rändeleppega liitumine oli põhjendatud.

FOTO: Kollaaž

EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND

Kõneisik: EKRE juhatuse liige Ruuben Kaalep

1) Rändeleppega liitudes andis Eesti moraalse heakskiidu Lääne-Euroopa riikide enesehävituslikule immigratsioonipoliitikale

2) Rändelepe sisaldab sätteid, millega saab õigustada sõnavabaduse piiramist

EKRE avakõne

Eesti Vabariik on rajatud rahvusriiklikele alustele, millest lähtuvalt riikluse eesmärk on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine. Eestlaste kui väikerahva säilimiseks on vajalik säilitada kindel enamus ja peremehestaatus oma põlisel asualal.

See põhiseaduslik eesmärk on fundamentaalses vastuolus Lääne-Euroopa riikide liberaalse immigratsioonipoliitikaga, mis on loonud eeldused sealsete põhirahvuste vähemusse jäämiseks lähemate aastakümnete jooksul. Nii on avatud piiride poliitika tulemusel seniste immigratsioonihulkade jätkudes prognoositav enamike sealsete rahvaste vähemussejäämine sajandi keskpaigas või selle ligiduses. (1,2)

Ruuben Kaalep. FOTO: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

See muudaks drastiliselt lisaks Euroopa rahvastiku koosseisule ka kultuuri ja poliitilisi protsesse. Lähis-Idast ja Aafrikast sisserännanute Euroopas on ka Eestil sedavõrd keerulisem säilitada oma staatust rahvusriigina. Kui üldiseks trendiks on põlisrahva osakaalu vähenemine, ohustab see eriti riike nagu Eesti ja Läti, kus immigrantrahvastiku protsent on juba praegu Euroopa kõrgemaid.

Rändeleppe debatis jagunesid selgelt kahte leeri Lääne-Euroopa immigratsioonipoliitikat toetavad ja sellele vastanduvad riigid. Eestiga sarnast ajalugu ja rahvuskonservatiivseid väärtusi jagavad riigid jäid reeglina rändeleppe vastaste hulka. Sisuliselt kujunes see hääletuseks Euroopa etnilist koosseisu drastiliselt muutvate migrandivoogude üle. Et Eesti toetas selles hääletuses Lääne-Euroopa seisukohta, on seega käsitletav etnilise rahvusluse hülgamise ja katastroofilisele sisserändele heakskiidu andmisena.

Lisaks sisaldab rändelepe sätteid, mille varjamatu eesmärk on mõjutada riikide avalikku arvamust migratsioonile soodsas suunas. Punkt 33 kutsub riike võitlema migrantidevastase sallimatusega. Olukorras, kus sallimatust saab käsitleda väikerahva normaalse kaitsereaktsioonina end ohustava massiimmigratsiooni vastu, kujutab see säte endast ühtviisi üleskutset sõnavabaduse piiramiseks ja rahvusliku enesealalhoiuinstinkti mahasurumiseks.

Roheliste avakõne Aleksander Laanelt ilmub homme!