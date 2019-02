REFORMIERAKOND

Reformierakonna avakõne

1. Tänase valitsuse tulumaksureform pani suurema maksukoormuse 1200-2100 kuusissetulekuga inimestele, kellele kehtib marginaalne maksumäär 31,1%. See tähendab, et ka keskmist palka saavad inimesed – õpetajad, kultuuritöötajad, politseinikud on olukorras, kus igast nende palgatõusuks minevast eurost võtab riik 31 senti endale.

3. Meie oponendid ütlevad, et õiglane on ühiskond, kus vähem teenijad maksavad vähem makse. Me oleme sellega nõus ja tulumaksuvaba miinimum meetmena just selle tulemuse toobki, sellel on suurem mõju vähem teenivate inimeste summaarsele maksumäärale. Küll oleme seisukohal, et ühetaoline maksumäär on olemuslikult õiglasem - ei ole põhjust, miks ühest teenitavast summast alates peab riik saama suurema protsendi raha. Maksutahte uuringu järgi peab 52% Eesti inimestest ja 56% palgatöötajatest tänast maksusüsteemi ebaõiglaseks.