Muidugi on meie edu tagasihoidlik. Aga meie tugevus on läheduses inimestele. Seetõttu on meil potentsiaal saada kõige võimsamaks poliitiliseks jõuks ja saada enamiku valijate toetust. Loetlen mõningaid põhjuseid.

Esiteks, kõik Eestis tegutsevad parteid on ennast juba diskrediteerinud. Iga kord valimiste eelõhtul pakutakse valijatele võimalust mängida poliitilist ruletti ja panustada juhuslikkusele. Nii ongi, et valimistelt valimistele loeme nagu koopiamasinast tulnud ühtesid ja samu programme, näeme samu loosungeid ning pärast virvendavad parlamendis jälle needsamad näod. Ühel pool vedela kabe suurmeister Jüri Ratas, teisel pool irvitav Jevgeni Ossinovski, kes rõõmustab alkoholiaktsiiside tõusu üle.

Eesti rahvas on sellest karussellist väsinud. Selle tõestuseks on kohalikud valimised, kus kõiki ära tüüdanud parteide asemel said võidu valimisliidud. Seepärast ongi Vasakpartei võimas jõud, mis on võimeline kujundama ümber Eesti poliitilise kaardi ja on valmis pakkuma valijatele printsipiaalselt uut programmi ning avama kogu ühiskonnale uusi perspektiive.