Nimelt, tähtsate europoliitikute lastetus pole mitte tagajärg – justkui tipp-poliitikuil oleks nii palju tähtsat tööd, et laste tegemiseks pole aega jäänud – vaid see on põhjus. Küsite, mille põhjus. Nüüd ütlen seda, mida keegi pole söandanud sõnastada – kultuurse Euroopa rahvad (kui nii võib üldistades väljenduda) on väljasuremise trendis seepärast, et nende rahvaste juhtidel puudub kogemus lastega, eelkõige enda lastega. Kui selline kogemus puudub isiklikult, siis tundub see vähetähtis olevat ka ühiskondlikult, riiklikul tasandil. Just nagu poliitikud tekiksid maailma kohe, olemata enne laps. Vananenud Euroopa rahvad, nende lastetud esindajad, näevadki ühiskonda vaid «vanade inimeste» kooslusena, kus nimetud lapsed on paigutatud mingitesse inkubaatoritesse vati sisse, «kurjade tädide» ja eurodirektiivide järelevalve alla.