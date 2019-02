Unenäod ei ole just parim vahend reaalsuse adekvaatseks adumiseks. Seepärast pidasin möödunud laupäeval paremaks karata otse rahva sekka ja läksin tänavatele uitama.

Laagna peatust ümbritsevate suurte kaubanduskeskuste juures püüdsin suhelda inimestega, kes vastaksid minu küsimustele enda poliitiliste eelistuste kohta. Sain jutule viieteistkümne inimesega. See ei ole mõistagi päris esinduslik valik, küll aga just seesama tänava elav hääl, mida me ei kuule sotsioloogiliste uuringute lehesahina taga.