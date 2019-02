Igal inimesel võõrandamatu õigus elule ja mitte keegi, ei tema ise ega keegi teine, saa seda õigust ära võtta. See väide oli üks valgustusaja andeka juristi Cesare Beccaria otsustavaid samme inimese põhiõiguste formuleerimisel, osutab Itaalia suursaadik Eestis, rahvusvahelise õiguse asjatundja Filippo Formica, kes on aastaid töötanud rahvusvahelistes organisatsioonides.

255 aasta eest avaldatud traktaat „Kuritegudest ja karistustest“ on kujundanud Euroopa identiteeti küllap enam kui ükski teine raamat. See andis suure panuse nüüdisaegse kriminaalõiguse arengusse, aga on ka unustamatult ergutanud meie südametunnistust. Selles pandi muu hulgas paika inimõiguste kaitse alused: „Ei saa olla vabadust, kui seadus teatavatel juhtudel lubab inimesel lakata olemast isik ja muutuda asjaks.“