Neljarealine maantee. Foto on illustreeriv. FOTO: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Kuula artiklit

Rahaallikad põhimaanteede neljarajaliseks ehituseks on reaalselt olemas. Selleks aga ei tuleks riigilaenu võtta, vaid emiteerida riigivõlakirju, mida rahastaks Eesti Pank, kirjutab ettevõtja Aivar Kallam.

Mitu erakonda lubab oma valimisprogrammis ehitada põhimaanteed Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narvani neljarajalisteks. EKRE nimetab projekti maksumuseks 2,1 miljardit eurot. EKRE majandustoimkonna esimees Endel Oja sõnul rahastataks teedeehitust riigilaenuga, laenuperioodiga 40 aastat. («EKRE võtaks teedeehituseks 40-aastase riigilaenu». Ärileht 08.01). Ka keskerakondlase Kadri Simsoni arvamus on, et «tuleks laenu võtta.» («Esimene stuudio», ETV 22.01).

Millises vormis peaks riik laenu võtma?

Superia korporatiivrahastuse tegevpartner Henrik Igasta arvab, et riik peaks välja laskma võlakirjad. Et võlakirjaturul kapitali kaasamine on kasutamata potentsiaal ja sellises mahus laenu saaks riik kindlasti võtta. («Ekspert EKRE laenuplaanist: 40-aastane laen oleks ehk liiga pikk. Lühemaks ajaks saaks võlakirju välja lasta», Ärileht 08.01).

Eesti riik ei ole siiani kasutanud võimalust emiteerida riigivõlakirju riigi kulutuste rahastamiseks. Valuutakomitee toimimise perioodil oli selline võimalus välistatud.

Euroopa keskpankade süsteemi kuuluvatel keskpankadel on aga õigus teostada teatud piirides iseseisvat rahapoliitikat. Teisisõnu, keskpankadel on ainuõigus emiteerida oma raha ja valitsustel on õigus emiteerida riigivõlakirju niipalju, et see ei ületaks 60 protsenti ning riigieelarve defitsiit jääks kolme protsendi piiridesse sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Praktiliselt kõik euroala riigid teostavad osaliselt iseseisvat rahapoliitikat. Näiteks Soome valitsus on emiteerinud riigivõlakirju ca 60 protsendi ulatuses SKTst ja Soome pank on emiteerinud vastavas koguses raha. Seejuures kehtib nõue, et keskpank ei tohi valitsusi rahastada.

Kuidas nii, et riigivõlakirju võib väljastada, kuid keskpank ei tohi neid osta? Tegelikult tähendab see seda, et tehakse vahet riigivõlakirjade ostmisel esmas- ja järelturult. Euroopa Liidu lepingu artiklitest 123 ja 124 tulenevalt on keskpangal keelatud osta riigivõlakirju esmasturult. Seega võib keskpank osta riigivõlakirju järelturult. Eesti valitsus võib väljastada riigivõlakirju teede ehituseks 2,1 miljardit eurot, mida rahastab Eesti Pank. Tõsi, enne peavad need riigivõlakirjad olema ostetud esmasturu kauplejate poolt, kellelt siis hiljem Eesti Pank ostab need järelturult ära. Kuna teedeehituseks vajaminev raha kulub mitme aasta peale, siis saavad olema täidetud ka Euroopa Liidu kehtestatud piirangud.

Kas sellises koguses raha hulga lisamine ringlusse tõstaks inflatsiooni? Tõenäoliselt mitte, sest me ei ole jõudnud täishõivesse (töötuse määr 2018. aasta III kvartalis 5,2 protsenti, rahandusministeeriumi mullune prognoos selleks aastaks on 6,7 protsenti). Pealegi aitaks see ennast välismaale «eksportinud» eestimaalastel leida tagasitee koju. Nagu EKRE aseesimees Martin Helme eelmisel aastal erakonna majandusprogrammi tutvustades ütles: «Samuti tahame käivitada mahuka infrastruktuuri arenduse...ning et välismaale läinud töömeestel oleks taas rakendust kodumaal.»