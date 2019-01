Küllap teate seda tunnet, et midagi on valesti, aga ei saa täpselt aru, mis on valesti. Mina olen seda tunnet juba mõnda aega tundnud. Üldiselt on ju kõik nagu hästi. Elu Eestis läheb paljude näitajate järgi tõusvas joones, seljataga on D-vitamiinist pakatanud suvi ja muinasjutulisemat talve oleks ka patt soovida. Eestlasena ei oleks justkui põhjust isegi mitte ilma üle enam kurta. Aga ikka on tunne, et midagi on valesti. Mul on tore pere, tähendusrikas töö, lai sotsiaalne võrgustik, tugev tervis – kõik, mida üks õnnelik inimene vajab. Ja ikka on tunne, et midagi on valesti. Võib-olla on keskeakriis? Enne kui ma seda olen valmis tunnistama, tahan siiski välja pakkuda veel ühe võimaluse, miks ma tunnen, et midagi on valesti. See võimalus on seotud riigijuhtimisega Eestis.