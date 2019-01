Mul on hea meel, et tõeks on saanud tulevik, mille saabumisse uskusin kakskümmend aastat tagasi Postimehe veergudel. Reisirongiliiklus on taas ellu ärganud varjusurmast, kuhu ta paisati toona transiitkaubaliikluse, kehva infrastruktuuri ning ebaõnnestunud erastamise tõttu. Õppisin aastail 1998–2000 Oslo ülikoolis, reisisin Skandinaavias palju rongiga ja nägin nende tohutut populaarsust. Ma ei suutnud uskuda, et meil peaks olema kuidagi teisiti.