Jaanika Merilo FOTO: Jaanika Merilo

Valimiste eel on taas elavnenud diskussioon välistööjõu kaasamisest Eestisse – selle piirangutest ja võimalustest. Ühelt poolt on Eesti tore elukeskkond, kuid teisalt on Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu hinnangul Eestis puudu ligi 7000 tehnoloogiavaldkonna spetsialisti ja kriis pigem süveneb.

Üks võimalik lahendus on välismaise professionaalse tööjõu Eestisse lubamine riikidest, mis on päevase lennureisi kaugusel. Just nii kaugel on näiteks meist lõunasse jääv Ukraina, mis on viimastel aastatel muutumas IT-tööjõu „tõotatud maaks“.