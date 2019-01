Lõppenud aasta räägitumaid teemad nii seltskondades, meedias kui ks sotsiaalmeedias olid piirikaubandus ja alkoholiaktsiis. Need said nii palju tähelepanu mitte seetõttu, et enamik eestlasi mõtleks vaid odavale alkoholile, vaid sellepärast, et probleem puudutab pea kõiki Eesti kodanikke ja maksumaksjaid.