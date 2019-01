Martin Kutti FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Kaitsevägi on mures ajateenistuseks sobilike noorte arvu vähenemise ja teenistusest viilivate noorte pärast. Kõrgemasse Sõjakooli tuleb tikutulega kadette otsida. Neile asjadele mõeldes küsisin endalt, kas Eestil oleks aeg astuda samm edasi ning tutvustada noortele riigikaitset senisest veelgi lähemalt.

Meie liitlasriikides, näiteks USAs, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Itaalias on loodud õppeasutused ning programmid põhi- ja keskkooliõpilastele, mis valmistavad neid ette võimalikuks karjääriks relvajõududes või teistes jõustruktuurides. Neist mitmes ei kohusta seal omandatud haridus valima karjääri samas valdkonnas, kuid annab selleks hea võimaluse.

Praktiliste oskuste ja traditsiooniliste koolitarkuste pakkumise kõrval täidavad sellised õppeasutused ka kolmandat, võib-olla veelgi olulisemat rolli – nad õpetavad vastutust, distsipliini, väärtushinnanguid, austust ja eesmärgipärast tegutsemist.

Nagu uuringud näitavad, on tänapäeva noorte tähelepanu nutiseadmete rohke kasutamise tõttu üürike. Ka teoreetiliste oskuste omandamine on muutunud keerukamaks. Seetõttu vajavad paljud lapsed praktilisi väljakutseid, mis hoiaks neid haridusteel ega tekitaks loobumismõtteid. Noorel inimesel on vaja teada, et ta oskab midagi hästi teha.

Eestis oleme selles suunas liikunud tänu riigikaitseõpetuse valikainele, mille eesmärgiks on pakkuda noortele algteadmisi ja valmistada neid ette ajateenistusse minekuks. 31 protsenti eelmisel aastal ajateenistust alustanud noormeestest tegi seda vabatahtlikult. Veel kümme aastat tagasi oli vabatahtlike osakaal vaid 10 protsendi lähedal. See näitab, et oskuslike õpetajate ja uuendusmeelsete koolide koostöös on tehtud suur samm edasi.

Minevikus on Eestis mõnes üksikus koolis katsetatud ka spetsiaalsete riigikaitseklassidega. Ehk oleks nüüd aeg mõelda veelgi ambitsioonikamalt ning luua riigikaitsekeskne õppeprogramm või (eriti optimistlikult mõeldes) eraldi õppeasutus, mis tooks asjast huvitatutele selle ülimalt olulise teema veelgi lähemale.

Nii Eestis kui võõrsil on arvukalt näiteid juhtumitest, kus sõjaväeline distsipliin on aidanud õigele teele noore inimese, kelle jaoks on keeruline elus eesmärke seada ja nende poole püüelda. Olgu põhjuseks siis raske lapsepõlv, halvad sõbrad või lihtsalt noorusega kaasas käiv peataoleku tunne.

Meie ümber on tuhandeid ajateenistuse läbinuid, kellele just see kogemus andis eluks vajalikke oskusi ja senisest suurema enesekindluse, mis omakorda on aidanud teha karjääri ja saada ühiskonna väärtuslikuks liikmeks.