Kiviaeg. Pilt on illustratiivne.

Kirde-Eesti autonoomia eest võitlejate komitee kutsub narvalasi kive koguma. «Iga narvalane pangu 17. ja 18. jaanuaril hääletussedeli asemel kivi linnavolikogu ette, et näidata oma soovi elada Narva vabalinnas,» on öeldud komitee levitatavas lendlehes.

Kivide kogumine on huvitav viis rahvahääletusel osaleda. Kive peaks Narvas jätkuma, sest kuuldavasti on ehitusmaterjalide kombinaadi laod endiselt toodangut täis. Loodetavasti leiavad Kirde-Eesti autonoomia komitee liikmed narvalaste kokku toodud kividele ka rakenduse. Ehitusmaterjal on ju kallis.