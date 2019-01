Riik on otsustanud väga karmilt piirata laenureklaame, et vältida olukorda, kus inimesi meelitatakse laenu võtma ka siis, kui tegelik vajadus laenamiseks puudub. Kummalisel kombel on osa turuosalisi aga leidnud, et piirangud ja eetikanormid neile ei kehti ning märkamatult meelitatakse inimesed tavalises toidupoes võlasõltuvusse, kirjutab BigBanki Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter.