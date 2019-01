Olümpiamängude otseülekandeid Pyeongchangist tegi seekord algusest lõpuni erameedia. Kas Eesti Meedia sai sellega hakkama? Tavaliselt on vaataja ju harjunud olümpiamelu kätte saama avalik-õiguslikust meediast: võistluste otseülekanded ja kiired otseintervjuud koos kohapealse eluoluga.

Kuigi ajavahe Lõuna-Koreaga on seitse tundi, mis tähendas, et võistlused langesid Eesti aja järgi ööle, naelutab olümpia ekraanide ette alati suure arvu vaatajaid. Olümpia kõnetab ja on koos jalgpalli MM-võistlustega maailma spordiülekannete kroonijuveel. Kui siia lisada veel Eesti sportlaste hea esinemine või mõni suurüllatus, siis ei pea vaatajate puudust kartma.